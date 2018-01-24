Москвич вывел на чистую воду обманувших его торговцев оборудованием для майнинга

Москвич вывел на чистую воду обманувших его торговцев оборудованием для майнингаЧитайте нас в Telegram
Заплативший приличную сумму за оборудование для майнинга, но в итоге оставшийся с носом москвич провел самостоятельное расследование и вышел на недобросовестных поставщиков, после чего одного из них задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Схему заработка мошенник раскрыл в ходе допроса.
На размещенное в Сети объявление о поставках оборудования напрямую из Китая потенциальный криптоинвестор наткнулся в минувшем ноябре, а после нескольких звонков менеджерам отправился на Серпуховской вал заключать контракт. Компания предлагала ASIC-майнеры по 149 тысяч рублей, гарантируя доставку в течение двух недель, однако деньги клиент должен был заплатить сразу.
Прождав три недели, москвич набрал знакомый номер, но к телефону никто не подошел. Офис оказался закрыт, а администрация в ответ на расспросы сообщила, что помещение находится в субаренде. Уговорив охрану открыть дверь, молодой человек увидел только пустую комнату. Поняв, что его обманули, он отправился в полицию, а затем взялся за собственное расследование.
"Данная группа использовала маркетинговый ход — постоянно устанавливала цены с окончанием на 9. Я нашел похожее объявление, но с другой ценой. При этом оно было подозрительно прикреплено у той же станции метро "Тульская". После звонка на почтовый ящик мне прислали образец договора, в котором был указан старый адрес (на Серпуховском валу)", — рассказал пострадавший.
Спустя 12 часов ему прислали новые документы, в которых фигурировал офис в Гороховском переулке. С этими данными молодой человек вновь отправился в полицию, после чего одного из подозреваемых — 30-летнего москвича — задержали.
По словам злоумышленника, который занимался подписанием контрактов, всего в аферу были вовлечены пять человек, при этом поставлять оборудование из Китая никто и не планировал. На объявления, как он утверждает, откликнулось около 25 человек, но предоплату — суммарно 1,2 миллиона рублей — внесли только двое.
Признавшего свою вину подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, его подельников найти пока не удалось.
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