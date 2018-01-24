Лидер Монархической партии снялся с выборов из-за Романовской Империи

Лидер Монархической партии России Антон Баков снял свою кандидатуру с президентских выборов из-за наличия второго гражданства.

"Дело в том, что у меня возник юридический казус. Я занимаюсь созданием нового государства — Романовской Империи — и поскольку нас признало одно из африканских государств — Гамбия, мне юристы сейчас заявляют после долгих раздумий, что у меня завелось второе гражданство — Романовской Империи", — объяснил Басков на заседании ЦИК по видеосвязи из избиркома Свердловской области.

В ответ председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поздравила лидера Монархической партии России с "созданием империи", отметив, что это "сенсация", передает ТАСС.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцам для регистрации на выборах требуется собрать 300 тысяч подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тысяч. Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены.