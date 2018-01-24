Академия наук поменяет свой статус в два этапа

Владимир Путин в Москве встретился с президентом РАН Александром Сергеевым. Президент России и глава Российской академии наук пришли к выводу, что юридический статус академии целесообразно менять в два этапа. На первом этапе будет проведена корректировка федерального закона. На втором этапе будет подготовлен новый закон о РАН.

По новому закону Российская академия наук должна получить новый статус как Государственная академия наук, сообщает "Интерфакс".

"Такой подход требует изменений в Гражданском кодексе. Это серьезная работа, но она сейчас особенно актуальна в связи с тем, что разрабатывается новый закон о науке, научно-технической и инновационной деятельности", — пояснил Александр Сергеев.

При этом важно, чтобы одновременно с этим разрабатывался новый закон о РАН, чтобы закон и Гражданский кодекс состыковывались.

Также Сергеев обсудил с Путиным вопрос о собственности РАН. Путин распорядился наложить мораторий, который действует сейчас на собственность институтов, также и на оставшуюся собственность Российской академии наук. Ранее для управления собственностью РАН было создано специальное ведомство – ФАНО.