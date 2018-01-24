Су-57 теперь летает с новейшим оружием

Истребитель нового поколения Су-57 приступил к испытаниям с оружием. Высокоточные бомбы и ракеты, которые разработали специально для этого самолета, подвешивают под крылом и загружают во внутренние отсеки боевой машины. Как заявил агентству ТАСС глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, "не за горами" и испытательные пуски.

Кстати, тестирование встроенной 30-миллиметровой пушки началось еще в сентябре 2016 года. Стрельбу проводили на Государственном казенном научно-испытательном полигоне авиационных систем в подмосковном Фаустово. Известно, что орудие Су-57 одно из самых легких. Весит оно всего 50 килограммов. А весь боекомплект, это 150 снарядов, может выпустить почти мгновенно, так как темп огня достигает 30 выстрелов в секунду.

Су-57 – это перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, или ПАК ФА. Самолет построен по технологии малой заметности. То есть фюзеляж и крыло машины плохо отражают излучение радаров, а часть вооружения спрятано во внутренних отсеках истребителя.

Кроме того, самолет оснащен самой современной бортовой электроникой. Например, радаром с активной фазированной решеткой, разработанном в подмосковном НИИ приборостроения. Эта РЛС работает быстрее и надежде, чем системы предыдущего поколения. По данным из открытых источников, станция засекает самолет на расстоянии до 400 километров. Способна одновременно сопровождать до 60 целей и на 16 из них наводить оружие. Радар проходит испытания на Су-57 с 2012 года.

Также уже созданы и испытываются двигатели для ПАК ФА. Правда, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, тестирование займет около 3 лет. Раньше Су-57 летал на силовых установках истребителя Су-35. Однако в декабре прошлого года в воздух поднялся первый Су-57, оснащенный собственным двигателем "изделие 30".