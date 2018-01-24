Пенсионерку, в квартире которой обнаружили две мумии, отправили в психбольницу

Пенсионерку из Подольска, в квартире которой обнаружили две мумии, отправили в психбольницу, передает РИА Новости. Как сообщает пресс-служба главка Следственного комитета России по Московской области, в Подольске, в квартире пенсионерки обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. По словам 77-летней женщины, это тела ее брата и сестры, умерших около восьми-девяти лет назад.

Пенсионерка объяснила, что оставила их в квартире, так как не было денег на их захоронение. По данным следствия, с 1980-х годов в данной квартире проживали две сестры и брат. В СКР отметили, что причины и даты смерти людей установят по результатам судебно-медицинских экспертиз.