УЕФА изготовил Быстрову бронзовую медаль чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций изготовил копию бронзовой медали чемпионата Европы, которая ранее была украдена у футболиста Владимира Быстрова, завоевавшего в составе сборной России награду в 2008 году. Представитель УЕФА передал ее исполняющему обязанности главы РФС Александру Алаеву.

Произошло это на мероприятии, посвященном жеребьевке Лиги наций. Ранее сообщалось, что УЕФА обязался изготовить копию медали, украденной у игрока "Тосно" Владимира Быстрова, за свой счет. В ближайшее время экс-полузащитник сборной России получит бронзовую награду из рук Александра Алаева.