Гособвинение требует для Белых 10 лет заключения

Государственное обвинение попросило суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей за взяточничество.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, в ходе выступлений сторон такую меру к Белых попросила применить гособвинитель Марина Дятлова. Она считает, что отбывать свой срок бывший руководитель Кировской области должен в колонии строгого режима.

Белых не признает свою вину по уголовному делу о получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. По версии следствия, эти деньги были ему вручены за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестиционных проектов области.