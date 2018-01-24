Новый российский стратег поднялся в небо

Новый стратегический ракетоносец Ту-160 отправился на летные испытания. Машину тестируют в воздухе с прошлой недели, а российским ВКС ее планируют передать в конце этого года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Собеседник особо отметил, что Ту-160 построен на основе деталей, которые остались еще после Советского Союза, и к новому поколению, М2, не относится. На самолете стоят старые двигатели и планер, хотя небольшую модернизацию ему все-таки провели.

Зато именно на этом Ту-160 рабочие и инженеры Казанского авиационного завода опробовали ряд ключевых технологий. Например, "вспомнили", как собирать такие машины, протестировали новое оборудование, которое будет участвовать в производстве уже абсолютно новых ракетоносцев в модификации М2.

Напомним, что возродить производство стратегических ракетоносцев Ту-160 решили в 2015 году. Правда не в исходной версии, а глубоко модернизированные. По данным из открытых источников, самолеты получат новые двигатели и, конечно, современную бортовую электронику. Все аналоговые датчики и циферблаты заменят на удобные, многофункциональные ЖК-дисплеи. Министерство обороны России планирует купить 50 Ту-160М2. В серию самолет должен отправиться в 2023 году.

Ту-160 – крупнейший боевой самолет в мире: его вес может достигать 275 тонн. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а воздухе он способен провести до суток. Если, конечно, его будут дозаправлять. Основное вооружение Ту-160 – крылатые ракеты Х-101. Это высокоточное оружие доказало свою эффективность в Сирии, когда с его помощью российские летчики ликвидировали важнейшие объекты террористов.