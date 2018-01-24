Путин заверил, что гособоронзаказ остается в том же объеме

Никакого снижения гособоронзаказа нет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения. Президент подчеркнул, что российская продукция очень востребована.

Как сообщает РИА Новости, в Уфе президенту продемонстрировали образцы изготавливаемой продукции, включая компоненты модернизированного двигателя ВК-2500П, оснащенного электроникой.

В ходе осмотра цеха завода главе государства рассказали, что, по сути, предприятие сейчас является крупнейшим производителем авиационных двигателей в России.

Завод Уфимского моторостроительного производственного объединения входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, является головным производителем перспективного двигателя для истребителя пятого поколения Су-57. Более половины производимой продукции поставляется на экспорт.