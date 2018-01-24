Математика для анализа "Фейсбука" помогла разобраться в истории войны с викингами

Математические методы, разработанные для анализа социальных сетей, помогли историкам разобраться, была ли знаменитая битва при Клонтарфе действительно актом освобождения Ирландии от захватчиков-викингов. Вердикт исследователей можно описать как "была, но… ". Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

"Боже, избави нас от ярости норманнов!" – молились люди в средневековой Европе. Опьянённые кровью хищники, храбро сражавшиеся с мужчинами, но без жалости убивающие также женщин и детей, наводили ужас на прибрежные поселения.

В девятом веке они атаковали Британские острова. В прибрежных районах Ирландии до ХVI–ХVII веков говорили на диалекте норвежского. Но гордые жители изумрудного острова не покорились захватчиком без боя. Началась долгая война.

Кульминацией борьбы между ирландцами и викингами стала битва при Клонтарфе 1014 года, когда островитяне во главе с Брианом Бору победили чужеземцев. Об этом знает каждый ирландский школьник.

Но некоторые историки сомневаются. Они говорят, что эта битва – не акт освобождения от захватчиков, а эпизод гражданской войны ирландцев с ирландцами же, в которой отряды викингов участвовали с обеих сторон. Споры идут два с половиной столетия, причём каждый лагерь ссылается на средневековые тексты.

Команда исследователей во главе с Патриком МакКарроном (Padraig MacCarron) из Оксфордский университета подошла к делу с неожиданной стороны. Они применили математические методы к средневековому тексту "Война ирландцев с чужеземцами" (Cogad Gaedel re Gallaib). Это самый обширный из письменных источников, повествующих о тех давних делах.

В тексте описаны сотни участников действия и тысячи связей между ними. Поэтому исследователи сочли возможным адаптировать к нему математические методы, разработанные для анализа социальных сетей, таких как "Фейсбук".

"Подробных независимых исторических записей того времени не существует, и сведения заимствуются из умело написанного средневекового текста, изобилующего предвзятостью, преувеличением достоинств и пороков многих его персонажей, – объясняет один из авторов исследования Джозеф Йосе (Joseph Yose) из университета Ковентри. – Наш статистический анализ предоставляет характеристики текста в целом, в значительной степени нечувствительные к таким субъективным и риторическим элементам".

Исследователи разработали метод, который позволил им вычислить "меру враждебности" друг к другу среди самих ирландцев, а также между ирландцами и викингами. Затем вторая величина вычиталась из первой.

Отрицательное число, полученное в результате этой операции, означало бы, что речь идёт действительно о войне ирландцев с викингами. Положительное – что это был гражданский конфликт.

У авторов получилось число -0,32. Оно отрицательно, но на шкале возможных значений (от -88 до 1) лежит подозрительно близко к положительным числам.

Исследователи заключают, что это всё-таки была война с захватчиками, но она протекала на фоне сложных и напряжённых отношений внутри ирландского общества.

Учёные признают, что их результат недостаточно однозначен, чтобы поставить точку в давней дискуссии. Однако применение столь неожиданных методов к анализу исторического документа интересно само по себе. И в будущем оно ещё может принести впечатляющие открытия.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) много писали о викингах. Например, мы рассказывали, что они брали в походы женщин и котов, а ещё наградили своих потомков лёгочными болезнями.