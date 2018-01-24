Женскую сборную России по хоккею допустили до Олимпиады

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением по поводу выступления женской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщив, что наша команда сможет принять участие в хоккейном турнире. Правда, МОК не выдал приглашения сразу четырем игрокам.

"25 января будет объявлен окончательный состав женской национальной сборной России на Олимпийские Игры в Пхенчхане. Наша команда допущена до участия в олимпийском турнире", — сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Из четырех хоккеисток, не получивших приглашения, три были ранее дисквалифицированы МОК из-за нарушений антидопинговых правил. Речь идет об Анне Шибановой, Галине Скибе и Инне Дюбанок. А вот недопуск на турнир Людмилы Беляковой вызвал недоумение у ФХР.

"Федерация хоккея России отмечает, что Людмила не отстранена от участия в Играх и не является виновной в нарушении антидопинговых правил. Однако, согласно принятому порядку участия российских спортсменов в турнире, на настоящий момент она не получила приглашения. ФХР выясняет у МОК причину отказа в приглашении спортсменки", — сообщает пресс-служба организации.