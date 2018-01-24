В Керчи обнаружены четыре мертвых человека

Тела четырех жителей Керчи без признаков насильственной смерти обнаружены в одной из квартир города, по предварительным данным, они погибли от отравления неизвестным веществом.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по республике Крым.

Там сообщили, что 23 января были обнаружены трупы хозяина дома и его знакомых. При этом следователи обнаружили емкости с неисследованной пока жидкостью.

Проводится расследование гибели людей и устанавливается причина их смерти. При этом версия о самоубийстве не рассматривается.