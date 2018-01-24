Во время визита на завод в Уфе президент Путин обнял рабочего

Государственные награды присуждаются за личные достижения, но можно подумать и о возвращении к практике отмечать трудовые коллективы. Такое мнение высказал президент России во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения ("ОДК — УМПО").

Как сообщает РИА Новости, вопрос о возможности вернуть практику награждения предприятий памятными знаками задал один из рабочих этого предприятия. Президент на это отреагировал так: "Я вас просто расцелую", — сказал президент и обнял автора вопроса.