Умерла коллега Тома Хэнкса по фильму "Изгой"

В США на 53-м году жизни скончалась актриса, музыкант и автор песен Лари Уайт, которая снялась вместе с Томом Хэнксом в фильме "Изгой". У американки была редкая форма рака. Дата похорон Лари Уайт пока неизвестно, сообщает Tennessean.

Страшный диагноз Лари Уайт поставили в сентябре 2017 года. Вскоре актриса продолжила бороться с болезнью в хосписе.

В январе близкие актрисы запустили интернет-кампанию по сбору средств для Уайт. За 12 дней удалось собрать 90 тысяч долларов.

У артистки остался супруг Чак Кэннон, за которым она была замужем более 23 лет, а также трое детей.

Помимо "Изгоя", Уайт снялась в фильмах "Я ухожу – не плачь" и "Слуга дьявола". Актриса трижды завоевывала премию "Грэмми".