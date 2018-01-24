Томас Бах: Россия должна ценить приглашение только "чистых" спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что недопуск на Олимпийские игры в Южной Корее ряда спортсменов не является унижением России. По его словам, только молодое и "чистое" поколение российских атлетов заслужило право участвовать в Играх.

"Комиссия Фурнейрон взяла на себя очень серьезную ответственность, гарантировав, что ни один "нечистый" спортсмен не попадет на Игры, — цитирует Баха ТАСС. — Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады".

Глава МОК считает, что при принятии решения по участию российский спортсменов в Олимпиаде был соблюден баланс. По его словам, с одной стороны запретили государственную символику, но с другой – "атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение. Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта".

"В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов не будет. России следует ценить такую возможность", — заявил чиновник.