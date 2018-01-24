Томас Бах: Россия должна ценить приглашение только "чистых" спортсменов

Тема:
Олимпиада-2018 55 минут назад
Томас Бах: Россия должна ценить приглашение только "чистых" спортсменовЧитайте нас в Telegram
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что недопуск на Олимпийские игры в Южной Корее ряда спортсменов не является унижением России. По его словам, только молодое и "чистое" поколение российских атлетов заслужило право участвовать в Играх.
"Комиссия Фурнейрон взяла на себя очень серьезную ответственность, гарантировав, что ни один "нечистый" спортсмен не попадет на Игры, — цитирует Баха ТАСС. — Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады".
Глава МОК считает, что при принятии решения по участию российский спортсменов в Олимпиаде был соблюден баланс. По его словам, с одной стороны запретили государственную символику, но с другой – "атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение. Эти спортсмены будут послами нового, чистого российского спорта".
"В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов не будет. России следует ценить такую возможность", — заявил чиновник.
-
Елена Исинбаева: мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда55 минут назад
-
Паралимпиада-2018. Решение по России объявят 29 января1 час назад
-
МОК отстранил от участия в Играх лидеров российского спорта1 час назад
-
Олимпийский состав сборной России по хоккею объявят 25 января2 часа назад
-
Женскую сборную России по хоккею допустили до Олимпиады4 часа назад
-
Болельщикам не запретят использовать российский флаг на Олимпиаде8 часов назад
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Без смартфонов и тачскринов: новые изображения салона лимузина "Кортеж"
- Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
-
Журналистка вскрыла постыдные тайны элиты
- Режиссер "Смерти Сталина" об отмене показа фильма в России
- Саакашвили предстал в образе морской звезды. Видео
- Сэр Элтон Джон решил завязать
- Пеликан с ножом в шее напугал посетителей парка
- В Индии объявили награду за голову актрисы Болливуда
-
Костин заявил о начале "войны" Запада против России
- Как уберечь страны от начала гражданских войн?
- Где берут больше всего потребкредитов: 7 регионов РФ
- Золотой запас РФ вырос за последние 10 лет в 4 раза
- Госдума разрешила выплачивать зарплату в валюте
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Названа приправа, улучшающая память и настроение
- Российские учёные нашли белок, делающий клетки рака более чувствительными к химиотерапии
- Окисленное железо из глубин мантии Земли удивило геологов
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
Коротко
Сирийские курды сбили самолет ВВС Турциии
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Гособвинение требует для Белых 10 лет заключения
В Москве автомобиль влетел на остановку, убив человека
Путин наградил Шахназарова и Церетели
20 самых богатых футбольных клубов
Новый обстрел: ракета из Африна упала вблизи мечети
Путин доволен, что мечетей стало больше
Участников Давосского форума угощают петушками
Продажа пива разрешена на стадионах и в фан-зонах ЧМ
Сэр Элтон Джон решил завязать с гастролями
Су-57 теперь летает с новейшим оружием
Названа приправа, улучшающая память и настроение
Армена Джигарханяна отпустили из больницы
"Три богатыря" готовятся к продолжению
Субтропики в снегу. Фотоистория
Собчак собирается позавтракать с Трампом
Что происходит с телом, когда мы садимся на диету
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере