Новый обстрел: ракета из Африна упала вблизи мечети

В результате попадания ракеты в центр турецкого города Килис на турецко-сирийской границе со стороны сирийского Африна ранены 15 человек, передает РИА Новости.

Сообщается, что ракета упала в районе мечети. На месте происшествия работают медики, пострадавших развозят по больницам.

В воскресенье на юге Турции в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай с территории Африна один человек погиб и 46 пострадали, семь человек были ранены при ракетном обстреле Килиса.

Ранее сообщалось, что 20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

В минувшее воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, напомнив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

Между тем российские власти призвали стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.