Путин наградил Шахназарова и Церетели

Президент России Владимир Путин своим указом наградил генерального директора киноконцерна "Мосфильм", режиссера Карена Шахназарова орденом Александра Невского.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Шахназаров удостоен награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме него награжден еще ряд общественных деятелей. Так исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон награжден одредом Дружбы – за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

С такой же формулировкой медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени удостоены сотрудники аппарата партии "Единая Россия", в том числе заместитель главы центрального исполнительного комитета партии, руководитель управления информации и массовых коммуникаций Дмитрий Миненко.

Всего же указом президента различными наградами отмечены за заслуги в трудовой и общественной деятельности более 250 человек.