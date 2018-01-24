Путин: новая программа вооружений на ближайшие 10 лет принята

Новая государственная программа вооружений, рассчитанная до 2027 года, принята. Об этом объявил Владимир Путин во время визита на "Уфимское моторостроительное производственное объединение". Оборонно-промышленный комплекс будет загружен заказами, работать стабильно и ритмично, добавил президент.

Также глава государства коснулся темы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК. Она позволит максимально использовать производственные мощности военных заводов и обеспечит им экономическую стабильность. Особенно после 2020 года, когда перевооружение армии будет подходить к концу.

Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин раскрыл некоторые подробности новой программы вооружений. По его словам, Владимир Путин поручил сделать главный акцент на высокоточном оружии, которое сможет попадать буквально "в форточку".