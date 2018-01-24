Олимпийский состав сборной России по хоккею объявят 25 января

Состав мужской сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее объявят 25 января в 13:00 по московскому времени. Произойдет это в прямом эфире канала "Россия 24". Об этом было объявлено в официальном "Твиттере" Федерации хоккея России.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпиады в Пхенчхане пятерых хоккеистов сборной России — Антона Белова, Сергея Плотникова, Валерия Ничушкина, Михаила Науменкова, Алексея Береглазова.

На групповом этапе турнира наша команда встретится с соперниками из Словакии, Словении и США, которые уже объявили свои составы на Олимпийские игры 2018 года.