Леонтьев: "Роснефть" работы на Черном море не останавливала

Председатель совета директоров итальянской Eni в Давосе сообщила о возможной остановке бурения разведочной скважины на шельфе Черного моря из-за санкций США, пе6редает телеканал "Россия 24".

Речь идет о проекте "Западно-Черноморская площадь", к разведке которого "Роснефть" привлекла итальянских партнеров. Однако в компании эту информацию опровергли.

Как сообщил пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев, "Роснефть" не приостанавливала совместное с итальянской Eni бурение разведочной скважины в Черном море.

Ранее на сессии ВЭФ в Давосе председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегаглия сообщила, что Eni приостановила совместное с "Роснефтью" бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ожидает разъяснений американской стороны.

По ее словам, компании нужно знать, что она четко следует предписаниям США и ЕС. Марчегаглия отметила, что пока ситуация создает неопределенность.

"Бурение скважины продолжается, никаких оснований для его прекращения не существует. Никакого недопонимания с Eni у нас по этому поводу не существует", — прокомментировал Леонтьев, передает РИА Новости.

В декабре 2017 года глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компании приступили к бурению разведочной скважины на Западно-Черноморском участке. Начало разведочного бурения планировалось начать в конце декабря 2017 года — начале января 2018 года. Для этих целей была привлечена полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo 9, принадлежащая Saipem.

Как известно, экономические санкции стран Запада против РФ вступили в силу в 2014 году. В начале августа прошлого года американский президент Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Доклад о возможных новых санкциях должен быть опубликован 29 января.