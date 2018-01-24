Американские лыжники готовятся к Олимпиаде с помощью виртуальной реальности

Лыжники из США готовятся к грядущей Олимпиаде не только на тренировках, но и с помощью технологий виртуальной реальности. Представители Американской ассоциации лыжного спорта и сноуборда использует платформу VR Strivr, чтобы заранее изучить трассу, на которой нужно будет выступать, сообщает Mashable.

Обычно спортсменам разрешают сделать тестовый заезд на олимпиадной трассе всего один раз, незадолго до соревновний. С помощью виртуальной реальности лыжники могут "кататься" по ней бесконечно.

По словам одного из тренеров американской сборной, подобные тренировки помогли лыжникам улучшить реакцию на 20 процентов. Понять, что чувствует спортсмен, готовясь к Олимпиаде, можно, посмотрев опубликованное ниже видео.

Оно снято в режиме 360 градусов и позволяет "вертететь головой" во время скоростного спуска.