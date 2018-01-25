105-летний спортсмен назвал виски секретом долголетия

105-летний британец Джек Рейнольдс обладатель нескольких мировых рекордов. Он был признан самым пожилым человеком, когда-либо катавшимся на американских горках, а также наиболее старым участником флешмоба Ice Bucket Challenge. Активный пенсионер говорит, что держать себя в форме ему помогает алкоголь, сообщает Metro.

По словам 57-летней дочери британца, ее отец каждый день выпивает несколько граммов виски.

"Отец начинает утро со стакана виски с лимонадом, а также выпивает пару стопок алкоголя перед сном. Он живет так уже много лет ", — заявила британка.

Женщина добавила, что когда в детстве она или ее родственники простужались, Рейнольдс тут же давал им выпить виски в качестве лекарства. К употреблению алкоголя он всегда относился спокойно.

Рейнольдс находится в прекрасной форме и недавно увлекся альпинизмом. Британец планирует стать самым пожилым человеком, отправившимся в горный поход.