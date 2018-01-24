Президент пообещал поддержку уфимским оборонщикам

Оборонные предприятия должны наладить выпуск высокотехнологичной гражданской продукции уже сейчас, чтобы после того, как закончится перевооружение армии, их мощности не простаивали. Такую задачу поставил Владимир Путин. Совещание по диверсификации производства глава государства провел в Башкирии после посещения одного из ключевых предприятий для отечественной авиастроительной отрасли — Уфимского моторостроительного объединения. Здесь выпускают не только двигатели для военных самолетов, но и узлы для гражданских лайнеров.

24 часа в сутки — в цехе сборки Уфимского моторостроительного объединения работа без выходных. Двигатели для истребителей "Сухого" самых разных модификаций. И то, что позволяет самолетам в воздухе вершить чудеса, — поворотно-реактивное сопло: благодаря ему истребитель готов к любым фигурам высшего пилотажа. Когда сопла и двигатели испытывают — дребезжат даже метровые стены. Но главный экзамен — уже в небе — российские истребители сдают на "отлично" не первый год подряд.

Шквал заказов. И сейчас на крупнейшем в России предприятии по производству авиационных двигателей как страшный сон вспоминают то, до чего завод скатывался в 90-х. "Даже выпускали столовые наборы — ложечки-вилочки, — рассказывает слесарь-сборщик Уфимского моторостроительного производственного объединения Андрей Овчаренко. — Военное предприятие! Надо было выживать как-то, приходилось идти на такие вот меры. Теперь ощутимая, конечно, разница — работы очень много".

Путин был на этом заводе в 2000-м. Сегодня ему показали, чего предприятие достигло в последние годы и что впереди — масса перспективных разработок. Двигатель для кардинально обновленного самолета — Ил-112. Этот лайнер должен прийти на замену крайне устаревших Ан-24 и Ан-26.

Сотрудники своей работой, судя по всему, очень довольны. В разговоре с президентом просят, чтобы успешные предприятия особенно отмечали. Благодарности и грамоты — хорошо, но мало. "В советское время была такая традиция — награждать предприятия памятными медалями, орденами, — замечает один из рабочих. — И сейчас в данный момент тоже предприятие находится в лидерах. Вот, нельзя ли вернуть эту традицию?".

"Давайте я вас просто расцелую, — реагирует на это президент. — Я поздравляю вас. Теперь по поводу вашего вопроса: эта практика была в советское время, но она же была в советское время и прекращена. В связи с тем, что анализ показал, что, несмотря на все те ордена и медали, производительность труда на этих предприятиях не увеличивается, результаты лучше не становились. Можно, конечно, вернуться к советской практике, но надо это или нет? Давайте подумаем об этом".

В разговоре — как часто бывает при разговоре с молодыми сотрудниками — зашла речь об ипотечных ставках. Они резко снизились, но всегда хочется большего. Коллективу этого, да и других оборонных предприятий по всей России в ближайшие годы важно доказать: они способны выполнить весьма амбициозную задачу — нарастить объем гражданской продукции до 50%. Ведь новое оборудование позволяет, а число заказов на военную техники будет снижаться.

"Иногда даже не верится, что мы это все делаем, — признается глава государства. — Что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса. Но оно не должно простаивать. В будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться".

В связи с этим, понятно, крупнейшим российским госкомпаниям лучше бы покупать необходимые для себя товары и услуги у российских же предприятий. Тем самым они помогут оборонщикам крепче встать на ноги.

"Я уже заранее предвижу критику в этой части – "надо покупать не просто отечественное, надо покупать самое лучшее, что есть в мире" — да, разумеется, это так, — говорит Владимир Путин. — Нужно покупать самое лучшее в мире, нужно добиваться того, чтобы отечественная продукция такой стала".

Губернатор Тульской области, в которой сконцентрированы важнейшие оборонные предприятия, не сомневается, что многое госкомпании могли бы покупать уже сейчас. "На международном рынке нас ждет жесточайшая конкуренция, и потому нам надо сначала добиться расширения закупок внутри страны, чтобы покупали ведомства", — считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Этот репортаж, как и эфир всех основных телеканалов зрители Башкирии теперь могут смотреть в отличном качестве. В республике завершено строительство крупнейшей в европейской части России сети цифрового телевидения. Таких же новых телевышек, как в Уфе, в республике возведено более 200. Башкирия, часть которой расположена в уральских горах, получила качественный стабильный телевизионный сигнал.

В цифровом качестве даже в отдаленных деревнях теперь вещает и ГТРК "Башкортостан" — теле- и радиопрограммы на русском, башкирском, татарском. Каждый житель многонациональной республики может смотреть и слушать то, что ему по душе.