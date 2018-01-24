Выборы-2018: больше всего доверенных лиц у Жириновского

Выборы-2018: больше всего доверенных лиц у ЖириновскогоЧитайте нас в Telegram
Центризбирком сегодня регистрировал доверенных лиц претендентов на президентское кресло. Количественный рекорд — у Владимира Жириновского. В общей сложности 555 агитаторов из шестисот возможных. Сами выдвиженцы вовсю общаются с избирателями. Григорий Явлинский — с инженерами-строителями, Ксения Собчак — с жителями столичного общежития, а Борис Титов — с владельцами ездовых собак.
Борис Титов изучает возможности по развитию туризма в одном отдельно взятом регионе — в Тверской области. В Старицком районе действует центр ездового собаководства. Хаски, маломуты и самоеды. Бизнес-омбудсмену и будущему кандидату в президенты эта экскурсия понравилась. Сервис на высоте.
"Поэтому без предпринимателя такие вещи не работают. И сегодня, слава богу, есть энтузиасты, предприниматели, которые вкладывают деньги. Ну, наверное, это не самый прибыльный вид бизнеса. Деньги отбиваются в туризме долго, не быстро. Надо привлечь туристов, надо создать, вложить сначала деньги в инфраструктуру", — рассказывает Титов, кандидат на президентский пост от "Партии Роста".
Конечно, Титов считает, что таких мест притяжения для эко-туризма должно быть больше. Их надо развивать. Об этом же Титов говорил сегодня со студентами тверского госуниверситета и с местными предпринимателями. Ну, а туристы главному бизнес-правозащитнику подарили книгу "Пособие будущему президенту".
За визитом Владимира Жириновского к нотариусу следили 8 камер. И еще 5 смартфонов транслировали картинку в Интернет. Чтобы убрать весь негатив, связанный с черными риэлторами и незаконными сделками, лидер ЛДПР предлагает подправить законодательную базу.
"Мы уже внесли поправку в закон — убрать дробление жилплощади на доли, вот есть трехкомнатная квартира, одна комната и две — все, разъезжайтесь. И, наверное, городские администрации должны усилить работу бюро обменов", — заявил лидер ЛДПР.
Григорий Явлинский побывал в институте технологий и инженерных изысканий в строительстве. Один из основателей партии "Яблоко" оценил новейшие разработки в области геологоразведки, аналогов которым нет в мире.
"Вот это самый главный тезис. Следующая эра России должна быть эрой инженеров, изыскателей, интеллектуалов, научных работников. Именно они должны создавать будущее России. И прежде всего это такие инженерные разработки, которые обеспечивают создание принципиально новой инфраструктуры в России", — рассказал Явлинский.
Он ознакомил студентов с основными положениями своей предвыборной программы: "Дома, земля, дороги". По словам политика, яблочники уже собрали 150 тысяч подписей в его поддержку. Но после проверки сами же треть и забраковали. Так что, сбор продолжается.
А вот лидеру "Коммунистов России" Максима Сурайкина его сторонники смогли собрать 170 тысяч подписей. Правда, еще нужно отбраковать недействительные. Об этом он отчитался на заседании своего предвыборного штаба.
"Если человек забыл дописать номер паспорта, хотя бы одну цифру, если случайно написал 2017 год — тоже получается выбраковка, если сборщик, когда писал личные данные, ошибся номером квартиры", — пояснил Сурайкин.
В Москве на Новом Арбате работает общественная приемная Путина. Куда со своей проблемой может обратиться любой гражданин России. Сегодня прием ведет сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева. Спрашивают не только о выборах.
Претендент в кандидаты от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак приехала в общежитие бывшей ткацкой фабрики на Варшавском шоссе. Здание включено в программу реновации, но ордера на новые квартиры получили только 10 семей.
"И, слава Богу, что внесли в реновацию этот дом. Но с людьми-то что делать? Почему люди, из-за того, что они по нормативам проходят со своими 18 метрами, почему они не имеют право получить жилье, когда расселяют это гнилое общежитие? — возмущалась Собчак.
В Центризбиркоме сегодня большая повестка. 9 вопросов. Регистрируют списки доверенных лиц сразу четырех кандидатов: Грудинина, Жириновского, Титова и Явлинского. От самих кандидатов на заседании присутствуют только их представители. В списках публичных фигур немного.
Но, вот, например, среди доверенных лиц Грудинина значатся известные оппозиционеры — активисты народно-патриотического фронта супруги Анастасия и Сергей Удальцовы.
Коммунистов рассматривают сегодня персонально — в формате рабочей группы. Зюганов жаловался на то, как СМИ освещали избирательную кампанию их кандидата.
Незаконным агитационным материалом признаны обнаруженные в Иркутском обкоме КПРФ бюллетени в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина. В Новосибирске изъят весь тираж газеты "Правда".
И сегодня же председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов подписали соглашение, в соответствие с которым почта окажет содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, в рамках информационно-разъяснительной кампании. На безвозмездной основе.
Сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты — самовыдвиженцев и от непарламентских партий завершается 31 января, но уже сейчас в ЦИКе подготовлены рабочие места для их приема. Вот прямо в центральном атриуме. Представители кандидатов, а может быть даже сами кандидаты, будут приносить сюда коробки, специалисты Центризбиркома сверят общее количество подписных листов и самих подписей. И только потом их отправят на более детальную проверку.
Раньше подписные листы сдавали в небольшом кабинете, теперь вот в атриуме, который просматривается со всех сторон. Полная прозрачность — и это символично.
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