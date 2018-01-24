МОК отстранил от участия в Играх лидеров российского спорта

Новые потери в команде "Олимпийских атлетов из России". Несколько часов назад стало известно, что приглашение на Игры не получили четыре российские хоккеистки. В том числе, Людмила Белякова, первый в истории женского хоккея российский игрок НХЛ.

В общем списке отстраненных без объяснений россиян — признанные звезды зимних видов спорта. Готов ли МОК вместе с ними наказать и российских болельщиков, запретив национальный флаг на трибунах, — станет известно к концу недели. Но даже в этой ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к продолжению диалога — ради максимальной поддержки наших спортсменов.

"Когда мы услышали, что Ваню отстранили, я была просто близка к инфаркту, не понимаю, я тут металась по номеру, рыдала!"

Родные, близкие, тренеры фигуриста Ивана Букина сегодня едва слова подбирают. В руках телефон с кадрами, где он берет бронзу на чемпионате Европы. Новости том, что Международный олимпийский комитет не допустит его к Олимпиаде, не ожидал никто. Подготовка к Олимпиаде была делом его жизни. Тренировался дома, в поездках, на отдыхе.

Олимпийская чемпионка-многолетняя партнерша отца Ивана, Наталья Бестемьянова наблюдала за подготовкой спортсмена лично.

"Очень короткое слово — это шок. Когда пришло известие, что Ваня не может ехать на Олимпиаду, причем без объяснения причин — это отвратительно. Мы даже не можем подать в суд, потому что ему не прислали индивидуальное приглашение. Знаете, когда вас в гости зовут, а потом не приглашают — на кого вы можете подать в суд?", — рассказала Бестемьянова.

Тренер фигуристки Ксении Столбовой, которую тоже не допускают к Играм, сегодня решилась на одно единственное СМС-сообщение: "Я второй день на нервной почве лежу пластом с температурой 39".

Не допустив двух фигуристов, Олимпийский комитет фактически разбил две пары. Наказав сразу четверых спортсменов, лишив страну двух медалей.

Иван Апылов — наставник и одновременно старый друг олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Один их первых, с кем биатлонист накануне поделился эмоциями.

"Там не было цензурных слов и было понятно почему. Это был выплеск эмоций, тех которые накопились, которые должны были выплеснуться в гонках, когда он должен был себя реализовать, но они выплеснулись раньше, но не в том контексте", — рассказал он.

Имея на счету олимпийское золото и Бронзу, Шипулин был главным фаворитом грядущих олимпийских игр.

"Антон — человек мужественный, он принял для себя решение продолжать тренироваться ровно до тех пор, пока не узнает официальную историю своего отстранения. Понятно, что посмотрев на его результаты, он был вычеркнут, как лидер команды, как капитан команды и как человек, который пользуется еще и авторитетом", — негодует спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На защиту атлетов сегодня встали не только в России. Президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер написали письма руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой разъяснить ситуацию. Вступились за наших и мировые звезды спорта.

"Я давно знаю Антона и поддерживаю хорошие отношения с российской командой. Я ставлю себя на место спортсмена, которого это затронуло; я бы считал, что ничего плохого не сделал, что меня ущемляют и заставляют платить за глупость других. Я думаю, что некоторые люди в этом не участвовали, но всех стригут под одну гребёнку. В этой истории — двойные стандарты. Для одних санкции тяжелее, чем для других. И я говорю не только о биатлоне".

Новые заявления представителей Международного олимпийского комитета по факту лишили россиян возможности защищаться в суде. Во-первых не с чем обращаться — никакого отказа нашим не выдавали, их просто не пригласили.

Это сообщение мы получили сегодня в ответ на наш запрос в пресс-службу Международного олимпийского комитета. Цитирую фразу: "Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга".

Получается — по каким критериям будут отбирать, кого приглашать на Олимпиаду, а кого нет — остается только гадать.

"Олимпийские игры Международный олимпийский комитет рассматривает как свою собственность и они устанавливают свои правила, но есть принципы олимпийского движения, где написано — никакой политической дискриминации. А вот эти действия международного олимпийского комитета можно рассматривать, как самую настоящую политическую дискриминацию", — заявил Анатолий Песков, член совета директоров Международной ассоциации спортивного права (IASL).

После того как действия олимпийского комитета раскритиковали мировые спортсмены, Томас Бах — глава организации — попытался выправить ситуацию. Но снова настолько размыто и неконкретно, как для галочки.

"Это не унижение России и российских спортсменов — атлеты имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое и чистое поколение".

Если вглядеться в фамилии тех, кого Международный олимпийский комитет избирательно не допускает до Игр, то становится ясно, что исключают лидеров российского спорта. Ранее появлялась информация, что болельщикам якобы запретят проносить российские флаги на трибуны.

"За этим, на мой взгляд, стоят американские спецслужбы, они давно уже взяли под колпак и МОК и ВАДА. Американцы очень хотят, чтобы Россия была представлена дикой, безответственной, самой изолирующейся страной. Вот их сценарий, но нам нужно держаться и требовать от МОК соблюдения олимпийской хартии и отстать от наших болельщиков", — считает Михаил Дегтярев, председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Теперь этот вопрос до конца недели должны прояснить в Международном олимпийском комитете. Впрочем, несмотря на все новости, спортсмены продолжают готовитьcя. Причем, с боевым настроем.