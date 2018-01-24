От бобин до смартфонов: голос Высоцкого неподвластен времени

Он называл себя "поэтом, который исполняет свои стихи под музыку". 25 января миллионы поклонников Владимира Высоцкого отметят 80 лет со дня его рождения. В канун годовщины Дом Высокого на Таганке посетил Владимир Путин. Президент не раз признавался, что очень любит творчество Высоцкого, нередко публично цитировал его стихи, а три года назад поддержал идею появления в Москве улицы Высоцкого. Сегодня стихи и песни легендарного поэта и актера звучали в исполнении студентов.

Культурный центр Высоцкого больше, чем дом-музей. Как и он сам — больше, чем просто артист или просто поэт. Человек-эпоха, которого называли энциклопедией советской жизни. "Он был вообще очень начитанный человек, — рассказывает бывшая супруга Владимира Высоцкого Людмила Абрамова. – У нас дома были шесть разных переводов полного текста шекспировского "Гамлета", например. И все шесть Высоцкий читает и думает, почему в таком году вот так писали, а в таком — вот так".

Гамлет — венец карьеры. А ведь каким непростым было начало пути в профессии. Бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова рассказывает, как молодого артиста не приглашали играть. Сам просился — хоть в массовку, хоть в эпизод. Параллельно писал и записывал песни. На бобинах его лирика разлеталась по стране.

Реквизит со съемок культовых лет хранится в культурном центре. В фондах — больше 70 тысяч экземпляров. К примеру, магнитофон, на котором Высоцкий слушал, как звучат новые песни, рукописи со стихами.

Стать знаменитым Высоцкому помог случай. Сегодня талантливым авторам пробиться непросто. Президент предлагает учредить грант для молодых поэтов-песенников.

Нет сомнения — будущий конкурс может носить имя Владимира Высоцкого, ведь сегодняшние 20-летние о нем не просто что-то слышали, его слушают вовсю! Магический голос уже не на бобинах, а в смартфонах, и продолжает брать за душу каждое очередное поколение.

Студенты Института культуры репетируют постановку по песням и стихам Высоцкого. Президент их внимательно слушает, аплодирует, а после дает свою оценку. Как раз накануне юбилея великого артиста опубликованы данные соцопроса: Владимира Высоцкого вместе с Юрием Гагариным россияне назвали своими главными кумирами.