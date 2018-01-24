Паралимпиада-2018. Решение по России объявят 29 января

Заседание исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) с 26 по 27 января рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов до участия в Играх-2018. 29 января состоится пресс-конференция, на которой МПК должен предоставить обновленную информацию и объявить свое решение.

Ранее МПК назвал пять критериев, которые Паралимпийский комитет России (ПКР) обязан выполнить для восстановления в правах. Теперь ПКР на своем сайте опубликовал заявление, в котором отчитался о поделанной работе. В число пяти критериев входит признание Российского антидопингового агентства соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, это завершение всех относящихся к бюджету аспектов критериев восстановления; подтверждение от Министерства спорта РФ, что в российском законодательстве были принятые необходимые изменения для применения временных и окончательных санкций по отношению к вспомогательному персоналу, которые работает со спортсменами. Также российская сторона должна предоставить подробный и аргументированный ответ на выводы, содержащиеся в докладе Ричарда Макларена.

Если российские спортсмены попадут на Игры, то тоже будут выступать под нейтральным флагом, без символики и российского флага на форме. При этом российские паралимпийцы в таких же условиях уже долгое время проходят отбор.Президент ПКР Владимир Лукин обратился к главе МПК Эндрю Парсонсу с просьбой предоставить возможность руководителям ПКР выступить на заседании исполкома и лично отчитаться о выполнении критериев.

ПКР также сообщает, что сейчас в расширенный список кандидатов для участия в Паралимпиаде-2018 входят 63 человека (49 спортсменов, 14 ведущих), а также еще восемь керлингистов. Таким образом, в общем списке находятся 71 человек. Отмечается, что в будущем возможно сокращение этого списка по причине показанных результатах на квалификационных соревнованиях, а также количеством квот для участия в Играх, требованиями МПК к спортсменам и т.д.