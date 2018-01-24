Сын Хрущева усмотрел в "Смерти Сталина" искажение истории

Сын бывшего лидера СССР Никиты Хрущева Сергей написал письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором выразил мнение, что фильм "Смерть Сталина" внедряет зрителям искаженное и унизительное представление о прошлом.

Как передает "Интерфакс", в своем послании Хрущев-младший назвал фильм британского режиссера пасквилем "на весь народ и руководство страны того времени и, в частности, на образ моего отца Н.С.Хрущева".

По мнению автора письма, комедийный фильм "Похороны Сталина" внедряет в сознание молодого российского поколения ложное и унизительное представление о прошлом страны и являет собой огромную опасность".

Сергей Хрущев считает, что фильм состряпан руками "наших стародавних и злейших врагов" и призвал министра культуры приложить все силы, чтобы лента не была показана в российских кинотеатрах.

23 января министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". Одновременно ряд отечественных деятелей культуры, посмотревших закрытый показ картины, выступил резко против киноработы британского режиссера Армандо Ианнуччи.

Лента позиционируется как сатирическая комедия и повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера, ее мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года в канадском Торонто.