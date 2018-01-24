Сирийские курды сбили самолет ВВС Турции

В районе Африна (на севере Сирии) бойцы курдских отрядов народной самообороны сбили самолет ВВС Турции. 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь", направленную на ликвидацию военизированных курдских формирований на севере Сирии.

Как уточняет "Интерфакс", самолет был сбит у села Шехурзе (район Шие) кантона Африн.

Ранее турецкие военные нанесли несколько авиаударов по позициям курдов, их убежищам и хранилищам вооружения и оборудования.