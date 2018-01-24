Дворкович: на смену олигархам пришли ответственные бизнесмены

Олигархов в России нет, только социально ответственные бизнесмены, заявил ТВ вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Как передает РИА Новости, это заявление он сделал в эфире Bloomberg Television, ответив на вопрос о том, какие настроения царствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых санкций США против российских деловых людей.

Дворкович признал, что санкции делают жизнь сложнее, однако подчеркнул, что "не делают ее невозможной".

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики России, который будет опубликован 29 января. Другой пакет ограничительных антироссийских мер США введут в конце января, начале февраля.