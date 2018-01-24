В багажнике протаранившего остановку джипа в Москве обнаружили труп мужчины

Труп мужчины обнаружили в багажнике врезавшегося в остановку джипа на проспекте Мира в Москве, сообщил агентству "Москва" источник в экстренных службах. По предварительной версии, непристегнутый пассажир после удара машины об столб пролетел через весь салон и оказался в багажнике. Очевидец снял на видео последствия страшной аварии.

ДТП произошло около 21:00 напротив дома 68 по проспекту Мира. Владелец Ford Explorer, который, по предварительной информации, сел за руль в нетрезвом виде, набрал скорость, но не совладал с управлением — тяжелая машина вылетела на тротуар, снесла часть павильона остановки и рекламный щит, сбила трех человек, после чего боком врезалась в столб. Удар был такой силы, что автомобиль едва не разорвало пополам.

Серьезные травмы получили четыре человека, в том числе сам водитель. Движение по проспекту Мира частично перекрыто машинами экстренных служб.