Лига наций. Сборная России начнет турнир на выезде матчем с турками

Стало известно расписание игр сборной России по футболу в первом розыгрыше Лиги Наций. Российские футболисты в стартовом матче на турнире сыграют с командой Турции. Встреча пройдет 7 сентября.

Затем 11 сентября команда России примет шведов, 14 октября – турков, 20 ноября сборная России на выезде встретится с командой Швеции. Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил ТАСС, что РФС постарается проводить домашние матчи Лиги наций в регионах.

Ранее в Швейцарии прошла жеребьевка, в ходе которой 55 европейских команд были на 16 групп. Сборная России выступит во втором по силе дивизионе.