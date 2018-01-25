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Олимпиада-2018 2 часа назад

Новости Олимпиада-2018

25 января 201800:26

Европейские СМИ: отстранение россиян от Игр - медальный подарок западным сборным

EPA

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Немецкая газета Handelsblatt назвала отсутствие основных претендентов на медали — Шипулина, Устюгова и Ана — "ударом для России". Издание подчеркивает, что они ни разу не были замечены в употреблении допинга.

"Отсутствие звезд — большой удар для России. Шипулин, победитель сезона на Зимних играх в Сочи 2014 года, капитан российских биатлонистов. Устюгов, двукратный чемпион мира в Лахти 2017 года, фаворит на трассе для беговых лыж. Натурализованный Ан — легенда шорт-трека с шестью олимпийскими победами. Эти трое никогда не были замечены в допинге", — пишет Handelsblatt.

Одна из финских газет, в свою очередь, назвала отстранение русских олимпийцев "дурацким решением", сообщает телеканал "Россия 24". Некоторые итальянские издания уверены, что отстранение Устюгова — "медальный подарок" для сборных западных стран. Французский Ski-Nordique критикует МОК и отмечает, что многие западные участники продолжают выступать и побеждать, при этом свободно используя лекарства, прикрываясь предписаниями врачей.

"В последнее время комиссия МОК может осуждать спортсменов без каких-либо доказательств, и это более чем тревожно. С каких это пор мы можем осуждать невинных спортсменов? При этом многие англосаксонские участники продолжают выступать и побеждать, используя при этом терапевтические исключения", — отмечают корреспонденты Ski-Nordique.

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