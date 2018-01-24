Трамп призвал Эрдогана ограничить действия турецких военных в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп призвал турецкого президента Тайипа Эрдогана ограничить боевые действия в Сирии. Во время состоявшегося 24 января телефонного разговора с Эрдоганом президент США выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Африне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Обострившаяся ситуация "может помешать достижению наших общих целей в Сирии", заявил Трамп в ходе беседы с Эрдоганом. Американский президент отметил необходимость избегать жертв среди мирного населения, а также роста числа беженцев.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос стабилизации обстановки в Сирии.