Смертельная авария на проспекте Мира попала на видео

Установленная на проспекте Мира камера наружного наблюдения зафиксировала момент смертельной аварии, виновником которой стал водитель джипа — не справившись с управлением, он вылетел на тротуар, снес часть павильона остановки и рекламный щит, сбил троих человек, после чего врезался в столб.

ДТП произошло в 21:12 в районе дома 68 по проспекту Мира. На кадрах видно, что владелец Ford Explorer, протиснувшись между автобусом и машиной, вынужден был резко уходить на правую полосу, поскольку он поздно заметил двигавшуюся перед ним легковушку. Избежать аварии ему удалось, а вот удержать джип на дороге нет: машину начало водить из стороны в сторону, и в итоге она вылетела прямо на остановку, где несколько пассажиров дожидались автобуса.

Машина сбила троих человек и на скорости врезалась в столб. От удара сидевшего на пассажирском сидении мужчину отбросило в багажник, где он скончался от полученных травм. Водитель и пострадавшие пешеходы получили многочисленнее травмы.

По неподтвержденной версии, владелец Ford Explorer сел за руль в нетрезвом виде.