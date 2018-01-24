"Спартак" интересуется футболистом "Ливерпуля" Марковичем

Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к 23-летнему сербскому полузащитнику Лазару Марковичу, который принадлежит английскому "Ливерпулю". Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Как отмечается, руководство "Ливерпуля" не намерено препятствовать сделке, и открыто для предложений по Марковичу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Liverpool Echo. Контракт футболиста с английским клубом истекает через полтора года. Маркович пополнил состав "Ливерпуля" в 2014 году, перейдя из португальской "Бенфики". Но затем игрок начал ездить по арендам, выступая за турецкий "Фенербахче", португальский "Спортинг" и английский "Халл Сити".