Шедевры Лувра спасают от наводнения

Лувр до воскресенья закрывает залы с коллекцией исламского искусства, передает телеканал "Россия 24". Сотрудники готовятся спасать произведения искусства с нижних уровней. Все из-за угрозы наводнения в Париже. Уровень воды в Сене превысил 5 метров. Навигация приостановлена, закрыты несколько станций метро.