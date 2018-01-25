В жилом доме на Урале взорвался газ: 11 человек пострадали, 40 эвакуированы

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв. По предварительной информации, в девятиэтажке взорвался газ. Около 40 жильцов эвакуировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

ЧП произошло в 23:30 по местному времени (21:30 мск) на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Пионеров. В результате поврежден пассажирский лифт, двери трех квартир и внутренние стены коридора в подъезде. По информации ГУМВД, взорвались два пятилитровых газовых баллона, которые по правилам противопожарной безопасности запрещено хранить в доме. По предварительным данным, в эпицентре взрыва оказался нетрезвый владелец баллонов, который решил покурить. Возможно, один из баллонов взорвался из-за утечки, а второй сдетонировал. Мужчина остался жив, тяжелых ранений он не получил. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщил Горелых.

Между тем в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз" заявили об 11 пострадавших из-за взрыва. "По предварительным данным, пострадали 5 детей и 6 взрослых", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Жителей разместили в соседнем доме, в помещении управляющей компании. Также пункт временного размещения развернули в школе №146. Спасатели ограничили вход в поврежденный подъезд, пишет ТАСС.