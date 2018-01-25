МИД России: США ведут массированную пропагандистскую атаку на Москву

На сайте Министерства иностранных дел России появилось сообщение, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку с целью очернения нашей страны на мировой арене и подрыва усилий по стабилизации обстановки в Сирии. Речь идет о заявлениях Вашингтона, обвиняющего Россию в причастности к химическим атакам в Сирии. На сайте МИД России отмечается, что с клеветническими обвинениями в адрес России и Сирии выступил целый ряд высокопоставленных представителей США.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал о предложении Москвы создать международный следственный орган для расследования химатак. Был также подготовлен соответствующий проект резолюции, напоминает РИА Новости. Но против предложения России выступили США, которые, по заявлению постпреда Никки Хейли, готовы восстановить совместный механизм ООН-ОЗХО.