Россия на форуме в Давосе: энергетика и инвестиции - основные темы второго дня

В швейцарском Давосе проходит Международный экономический форум. В этом году он посвящен "созданию общего будущего в разобщенном мире". Завершился второй день форума.

Для России второй день форума начался с обсуждения энергетики. О ценах на нефть говорили сразу на нескольких сессиях и деловых завтраках. Смелых прогнозов на этот год никто не делал. Сошлись на 60 долларах на 2018 год. Впрочем, и эта цифра превзошла прошлогодние ожидания.

Рост населения земли — основной вызов для отрасли. К 2040 году прибавится еще 1,5 миллиарда человек. При этом у двух миллиардов до сих пор нет доступа к газу, электричеству и теплу. По словам главы Минэнерго Александра Новака, Россия — одна из тех стран, которая готова решать проблему. Но вместе с тем и сама нуждается в инвестициях. Сейчас треть добычи российской нефти приходится на иностранцев. Рассказал министр и о факторах, влияющих на рынок.

"Главный фактор фундаментальный, мы еще не получили баланс спроса и предложения, — отметил Александр Новак, министр энергетики России. – Хотя сегодня есть факторы, влияющие дополнительно, в том числе зима: отмечен повышенный спрос зимой, который не отмечался в прошлые годы. Тем не менее, мы должны отслеживать ситуацию и смотреть, как будут развиваться события по предложению на рынке нефти, особенно сейчас — в зимний и осенний периоды. И, соответственно, исполнение обязательств, которые взяли на себя разные страны ОПЕК +".

Еще одна важная сессия — "Стратегические перспективы России". Вопрос инвестиций на ней — самый острый. С 2013 по 2015 они упали в 10 раз — до 22 миллиардов долларов. В 2016 году тренд поменялся: бизнес вложил 32 миллиарда. Это обнадежило многих экспертов.

В этот раз Давос — площадка, где у России еще есть возможность с лучшей стороны представить проект "Экспо-2025" в Екатеринбурге. Город, в котором пройдет масштабная выставка, назовут в ноябре. Гонку решил покинуть Париж. Там заявили, что бизнес слабо проявляет интерес.

В этот раз на форум Россия приехала больше не с экономической, а с технологической повесткой. По проникновению Интернета страна вышла на 6 место в мире. А число интернет-соединений за пять лет должно вырасти в 5 раз — до 800 миллионов. Возможно, именно на новую отрасль, которую оценили в 1 триллион рублей, обратят внимание иностранные инвесторы в швейцарских Альпах.