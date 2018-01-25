Скончался вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит

Британская постпанк-группа The Fall осталась без своего лидера. Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 60 лет. Он умер в своем собственном доме, передает РИА Новости.

Менеджер группы Пэм Вандер заявила, что в ближайшее время раскроет подробности трагедии.

Смит основал The Fall в 1976 году. Эта группа, которая в течение всей своей истории принципиально тяготела к андеграунду, выпустила более 30 альбомов. Состав группы за ее более чем сорокалетнюю историю менялся 58 раз, и единственным постоянным ее участником был Марк Эдвард Смит.