В Италии горит аббатство, которое вдохновило Умберто Эко на роман "Имя розы"

Древнее аббатство "Сакра ди Сан-Микеле", которое вдохновило Умберто Эко на создание его первого романа "Имя розы", охвачено огнем. Об этом сообщает агентство АНСА. Монастырь расположен в северной итальянской области Пьемонт.

Fiamme alla Sacra di San Michele, brucia il tetto del convento. Abbazia simbolo del Piemonte, ispirò 'Il Nome della Rosa' di Eco https://t.co/iqq8SJdcOm — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 24 января 2018 г.

По информации агентства, горит крыша монастыря. Сообщается, что в здании велась реконструкция. Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли пожарные. Причины случившегося выясняют полицейские.

Строительство аббатства завершилось в XIII веке, до сих пор оно остается действующих религиозным учреждением, отмечает ТАСС. При монастыре создан музей: в 2016 году там побывало сто тысяч человек.

Свой первый роман "Имя розы" итальянский писатель, философ и историк Умберто Эко создал в возрасте 48 лет. Впервые его опубликовали в 1980 году.