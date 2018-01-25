К поискам рыболовного судна "Восток" подключился Тихоокеанский флот

К поискам рыболовного судна в Японском море подключился Тихоокеанский флот (ТОФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского. Самолет АН-26 морской авиации с группой спасателей на борту готов к немедленному вылету.

Руководство Владивостокского морского спасательного координационного центра в 4:00 мск направило в адрес командования Тихоокеанского флота сообщение с просьбой привлечь к поисково-спасательной операции силы флота, сообщил Воскресенский. Командование приняло решение подключить к поискам самолет. В территориальном центре управления ТОФ развернут координационный штаб, добавил он.

Как сообщалось ранее, в Приморье рыболовное судно "Восток" перестало выходить на связь после срабатывания аварийного радиобуя. В тот момент судно находилось в 200 километрах южнее мыса Гамова в Японском море. По предварительным данным, на его борту находится 21 человек. В район поисков уже направились два вертолета и два судна. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.