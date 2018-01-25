На Сахалине свирепствует циклон, в Кузбассе - аномальные морозы

На Сахалине усилились метели. Ураганный ветер до 35 метров в секунду бушует почти везде. Регион испытает влияние второго за последние двое суток циклона, передает телеканал "Россия 24". На западном побережье ограничено движение машин, за исключением техники дежурных служб, которая расчищает трассы — это порядка 100 единиц. На юге циклон спровоцировал сход двух лавин. Никто не пострадал. По данным МЧС, отменены все пассажирские автобусы из Южно-Сахалинска. Не работает паромная переправа на материк. Только аэропорт возобновил работу.

На автотрассах Хабаровского края организовано круглосуточное патрулирование региональных оперативно-спасательных и поисковых отрядов МЧС. Спасателям уже приходилось возвращать автомобили из кюветов на дорожное полотно и оказывать техническую помощь. Сложность погодных условий усугубляется гористой местностью. Есть участки, где не берет сотовая связь. В ближайшие часы синоптики обещают ухудшение погоды. Температура понизится, ветер достигнет 25 метров в секунду, усилится снегопад. При необходимости будут развернуты пункты обогрева. Жителей Хабаровского края уже призвали воздержаться от дальних поездок и соблюдать меры безопасности. Движение рейсовых междугородних автобусов по-прежнему приостановлено.

Морозы охватили всю территорию Кузбасса. Ночью столбики термометров опускаются до минус 45. Лопаются контактные линии для троллейбусов. В Приамурье аномальные холода. Порой до минус 50 градусов. Силы и средства МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют водителям не планировать долгие поездки. Но на трассах организованы мобильные пункты обогрева.