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25 января 201805:54

Кубок Франции. "ПСЖ" и "Лион" прошли дальше

EPA

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Во Франции прошла стадия 1/16 финала национального Кубка. Дальше по сетке турнира прошли фавориты — "Пари Сен-Жермен" и "Лион", обыгравшие своих соперников.

"ПСЖ" добился домашней победы в матче с "Генгамом". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Адриен Рабьо (21-я минута), Хавьер Пасторе (64-я) и Маркиньос (89-я), еще один мяч футболист гостей Люка До отправил в свои ворота(25-я). У проигравших оба гола были забиты с пенальти, голами отметились Маркус Тюрам (33-я) и Йени Н'Гбакото (75-я).

В другом матче 1/16 финала футболисты "Лиона" на выезде обыграли "Монако" со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Бертран Траоре (21-я) и Мариано (55-я), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Джибриль Сидибе (25-я). В составе монегасков голами отметились Стеван Йоветич (13-я) и Рони Лопеш (71-я).

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