Российские "Папа всех бомб" и танк "Армата" признаны "супероружием современности"

Немецкая газета Bild составила список "супероружия современности", куда попали российские бомба и танк. По мнению издания, одним из лидеров этого рейтинга является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как "папа всех бомб". Говорится, что взрывная сила боеприпаса сопоставима с атомной бомбой.

Также в центре внимания оказался новейший танк Т-14 "Армата", сообщает телеканал "Россия 24". Его газета Bild признала одним из наиболее эффективных в мире. Он может использовать управляемые ракеты радиусом действия в 8 километров.

Кроме российского вооружения в список "супероружия современности" попали китайские ракеты, немецкий танк, израильская противоракетная оборона и американские авианосец, истребитель и бомбардировщик.