В Финляндии решение МОК по недопуску российских атлетов назвали тупостью

"Решение МОК по недопуску российских атлетов — тупость и подрывает авторитет организации". Так ситуацию вокруг наших спортсменов прокомментировал Генеральный секретарь Финского центра по этике в спорте Харри Сювясалми. Он подчеркнул: Олимпийский комитет так и не пояснил, на каком основании он отказал в приглашении лидерам российской команды.



Тем же вопросом в интервью изданию Tagesspiegel задается и четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс, передает телеканал "Россия 24". Прославленный атлет тренирует мужскую сборную России по биатлону. Он считает нонсенсом то, что Антон Шипулин может свободно выступать на этапах Кубка мира по биатлону, но не допущен до главного старта четырехлетия.