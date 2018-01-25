В районе пропажи судна "Восток" найдены бочка, жилеты и мусор

В районе, где ведутся поиски пропавшего рыболовного судна "Восток", обнаружены два жилета, бочка, бытовой мусор и бухта швартового конца. Находки сделаны судном "ФЕСКО-Диомид", которое участвует в поисково-спасательной операции. Ни одного человека до сих пор не обнаружено, передает ТАСС.

На борту рыболовецкого судна, аварийный радиобуй которого сработал в двухстах километрах южнее мыса Гамова, находился 21 человек. Операция по поиску и спасению судна продолжается.