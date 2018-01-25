Берт ван Марвейк возглавил сборную Австралии

Сборная Австралии по футболу определилась с главным тренером команды. Им стал 65-летний голландский специалист Берт ван Марвейк, сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии. Ранее появлялась информация, по которой наставником австралийцев должен был стать тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Голландец сменил на посту наставника сборной Австралии Ангелоса Постекоглу. Тот покинул свой пост в ноябре 2017 года после того, как австралийцы вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Сам Ван Марвейк вывел на мундиаль сборную Саудовской Аравии, но сразу после этого ушел в отставку из-за конфликта с федераций по контракту. Ранее он также тренировал национальную команду Нидерландов, вместе с которой в 2010 году стал вице-чемпионом мира 2010 года.