Две тысячи японцев ночевали в поездах из-за снегопада

В Японии почти две тысячи человек ночевали в скоростных поездах "синкансэн" на вокзалах городов Токио, Нагоя и Осака. Из-за сильного снегопада поезда следовали с большими задержками – до трех с половиной часов. Люди, которые ехали поздним рейсом, не успели сделать пересадку и застряли на железнодорожных станциях. Об этом сообщает телеканал NHK.

Железнодорожная компания JR нашла необычный выход: пассажирам предложили переночевать в вагонах. Для этого на станциях оставили несколько экспрессов.

В ближайшее время последствия стихии ликвидируют и движение восстановится, заявили железнодорожники.

Снежная буря обрушилась на несколько районов Японии 22 января. В Токио за сутки выпало более 20 сантиметров снега, из-за чего случился транспортный коллапс.